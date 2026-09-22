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«Не продержатся и 24 часа»: Украина на пороге зимы, которая может стать последней

«Не продержатся и 24 часа»: Украина на пороге зимы, которая может стать последней

Эта зима может стать критической для Украины. Как пишет агентство Bloomberg, на Западе признали, что если она не сможет пережить предстоящие месяцы, то проиграет в конфликте.

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