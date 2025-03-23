Север Астраханской области подвергся массированной атаке украинских дронов. Силы ПВО нейтрализовали 20 БПЛА

Есть поврежденные здания в Ахтубинске. Погибших и пострадавших нет. Согласно информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов над 7 регионами России – Крымом, Курской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской Саратовской, Воронежской областями.