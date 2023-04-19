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«Овощи – не наш профиль», – уральские селекционеры обозначили приоритеты

«Овощи – не наш профиль», – уральские селекционеры обозначили приоритеты

Свердловская область по-прежнему зависит от иностранных поставщиков семян овощей. Селекционеры региона разработали множество популярных у аграриев сортов сельскохозяйственных культур, но в основном это касается такого направления, как зерновые.

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