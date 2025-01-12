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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Крыму

Вечером 12 января в Крыму было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4 балла. Об этом сообщается в официальном приложении Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра (EMSC-CSEM) LastQuake.

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