Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Крыму

Вечером 12 января в Крыму было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4 балла. Об этом сообщается в официальном приложении Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра (EMSC-CSEM) LastQuake.
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