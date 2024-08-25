«Мы потеряли общие смыслы»: Михаил Шац* об измене и разводе с Татьяной Лазаревой**

Экс-телеведущий и иноагент Михаил Шац последние 2,5 года живёт в Израиле и гастролирует со своими стендап-концертами, в которых рассказывает о трудностях эмиграции и об отношениях с бывшей женой Татьяной Лазаревой (также признана иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов).