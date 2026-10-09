Российские ракеты начали отключать свет на Украине

Российский Генштаб, судя по всему, завершил подготовку к ракетным ударам по энергосистеме Украины, ВКС и ракетные войска получили все необходимые оперативные планы.
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