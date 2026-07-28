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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин о трэш-токе: «Свечников подъезжал и говорил: «Сейчас тебе забьют». Меня такие вещи не злят, а смешат. Что касается иностранцев, я половину слов не понимаю»

Вратарь « Айлендерс » Илья Сорокин рассказал о своей реакции на трэш-ток. – Я всегда замечаю: когда к тебе подъезжают соперники, начинаются толчки, провокации, а ты просто уезжаешь.

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