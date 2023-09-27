В Петербурге инспекторы ГИБДД задержали водителя с признаками наркотического опьянения

Также на его машине были незаконно установлены проблесковые маячки красно-синего цвета. В Красногвардейском районе Петербурга на Ириновском проспекте наряд ДПС обратил внимание на тонированный автомобиль.
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