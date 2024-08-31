Жители Надыма обследовались в «автобусе здоровья»

Жители Надыма в День города проверили состояние своего здоровья, не заходя в больницу. Обследование надымчане прошли в специализированном автобусе на площади, сообщил главный профилактолог ЯНАО Сергей Токарев в telegram-канале.
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