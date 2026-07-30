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Татар-информ

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Юрист разъяснил, когда застройщик вправе требовать доплату за лишние метры

Юрист разъяснил, когда застройщик вправе требовать доплату за лишние метры

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Если площадь квартиры в новостройке после завершения строительства оказалась больше, чем указано в договоре долевого участия, обязанность покупателя доплачивать зависит от условий соглашения.

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