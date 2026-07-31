Прокуратура запросила для блогера Лерчек 6 лет условно по делу о выводе денег

Прокуратура в прениях в Гагаринском районном суде Москвы попросила назначить блогеру Валерии Чекалиной (известна как Лерчек) шесть лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком и штраф 1,2 млрд руб.
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