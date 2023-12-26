Дети участников СВО побывали на губернаторской елке в Новосибирске

26 декабря юных новосибирцев поздравил замгубернатора Сергей Нелюбов. От имени губернатора Андрея Травникова он поприветствовал ребят и сердечно поздравил их с Новым годом, пожелал успехов, исполнения желаний в новом 2024 году.