Дети участников СВО побывали на губернаторской елке в Новосибирске

26 декабря юных новосибирцев поздравил замгубернатора Сергей Нелюбов. От имени губернатора Андрея Травникова он поприветствовал ребят и сердечно поздравил их с Новым годом, пожелал успехов, исполнения желаний в новом 2024 году.
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