Российское правительство правильно поступило в 2008 году, оказав помощь предпринимателям вместо того, чтобы выкупить их компании за один доллар, заявил президент РФ Владимир Путин 15 октября, выступая на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сообщает РБК.