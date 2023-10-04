Из «каблуков» и толстяков в красавцев: как изменились герои «Тайн следствия»

Сериал «Тайны следствия» побил все рекорды по количеству отснятых сезонов. После закрытия легендарных «Ментов» этот сериал был признан самым старым детективом про оперативников, а за 23 года актерская команда «Тайн…» практически не менялась.
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