На территории Боткинской больницы нашли гнилой труп мужчины. Как стало известно Мойке78, в ночь на 16 ноября к стражам порядка обратилась женщина.
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На территории Боткинской больницы нашли гнилой труп мужчины. Как стало известно Мойке78, в ночь на 16 ноября к стражам порядка обратилась женщина.