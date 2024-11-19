В НХЛ готовятся праздновать возможное обновления Овечкиным рекорда Гретцки

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига активно готовится к празднованию рекорда российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, если тот превзойдет результативность канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах.
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