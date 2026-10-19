Преподаватель Университета «Синергия», юрист Антон Палюлин предупредил, что распространение видео петушиных боёв при определённых обстоятельствах может повлечь уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.
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