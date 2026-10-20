Неоднозначный матч.«ПСЖ» обыграл «Барселону» (4:2) в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Заметную роль в успехе сыграл российский вратарь парижан Матвей Сафонов — сделал несколько важных спасений и впечатлил хорошей игрой ногами.
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