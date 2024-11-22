Нежные и ароматные норвежские булочки с кокосовой стружкой и заварным кремом

Идеальное дополнение к завтраку в выходной день фото: Shutterstock/Fotodom.ruРецепт этих булочек был опубликован в книге «Скандинавская кухня».
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