Царьград

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В Чечне анонсировали прямую линию с Кадыровым — о чём она будет

В Чечне анонсировали прямую линию с Кадыровым — о чём она будет

29 декабря Рамзан Кадыров пообщается с местными населением и ответит на вопросы журналистовВ официальном телеграм-канале телерадиокомпании "Грозный" сегодня появилась информация, что 29 декабря глава республики Рамзан Кадыров проведёт прямую линию.

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