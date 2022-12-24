В Чечне анонсировали прямую линию с Кадыровым — о чём она будет

29 декабря Рамзан Кадыров пообщается с местными населением и ответит на вопросы журналистовВ официальном телеграм-канале телерадиокомпании "Грозный" сегодня появилась информация, что 29 декабря глава республики Рамзан Кадыров проведёт прямую линию.