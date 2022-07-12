Глава ВГА Каховского района: Зеленский лично отдал приказ об обстреле Новой Каховки

Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Globallookpress Украинский лидер Владимир Зеленский лично отдал приказ атаковать Новую Каховку, сообщил во вторник глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Леонтьев.
Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Globallookpress Украинский лидер Владимир Зеленский лично отдал приказ атаковать Новую Каховку, сообщил во вторник глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Леонтьев.
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