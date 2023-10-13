Toyota и Idemitsu будут вместе выпускать батареи для электромобилей

Toyota и Idemitsu будут вместе выпускать батареи для электромобилейToyota намерена запустить массовое производство твердотельных тяговых аккумуляторов совместно с… нефтяной компанией Idemitsu! На самом деле сотрудничество этих двух гигантов в области разработки таких батарей длится уже больше десяти лет.