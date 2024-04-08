Мне, как историку нередко задают один и тот же животрепещущий вопрос - почему это его величество Запад не добил Россию сразу вслед за победой над Советским Союзом в начале 1990-х? Что ж ответ есть.
Почему Запад не добил Россию после распада СССР?
Комментарии
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Александр Каблучко
Вся эта шушера западная отдыхает на фоне наших либерастов-демократов. Не создал Бог нации способных победить русских. Он в качестве равновесия вбросил нам ложку гнили, чтобы сильно не зарывались
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Сторонники "сильной России" в ВПК США не дали. Башни взорвали, а финансирование против террористов получили маленькое. Стратегическое вооружение, тем более ядерное - вот какие заказы они хотят, а без наличия сильной России таких заказов не будет.
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17 мин.
Владимир Росс
Явно вероятно, что ещё многое впереди: РФ чужеродными иностранцами стараются напичкать, тем самым явно готовя будущие разделения территорий.
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13 мин.
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