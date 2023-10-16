Власти Китая выступают за создание независимого государства Палестина

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Китай уверенно стоит на стороне мира и справедливости, поддерживает справедливое дело народа Палестины по защите своих национальных прав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии