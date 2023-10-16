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Власти Китая выступают за создание независимого государства Палестина

Власти Китая выступают за создание независимого государства Палестина

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Китай уверенно стоит на стороне мира и справедливости, поддерживает справедливое дело народа Палестины по защите своих национальных прав.

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