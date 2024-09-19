Рябины и луговой газон высадят в рамках благоустройства «Иерусалимской горы»

В Иркутске продолжается благоустройство историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Этот проект – часть федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», и он уже достиг пятого этапа реализации.
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