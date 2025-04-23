Гудбай, Америка… Европейские производители железнодорожной техники оккупируют США на фоне тарифных войн

Благодаря ранее созданным за океаном предприятиям введение таможенных пошлин администрацией Трампа не застало врасплох крупнейших европейских производителей подвижного состава, которые активно действуют на прибыльном рынке США.
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