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Операция по закрытию окружения ВС РФ или клещи для ВСУ на правом берегу Оскола

Операция по закрытию окружения ВС РФ или клещи для ВСУ на правом берегу Оскола

Операция по закрытию окружения ВС РФ или клещи для ВСУ на правом берегу Оскола Ирэн ОрлонскаяПо последним данным из северо-западной части района близ Купянска, на правом берегу реки Оскол формируется новая ловушка для украинских войск.

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