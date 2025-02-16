Операция по закрытию окружения ВС РФ или клещи для ВСУ на правом берегу Оскола Ирэн ОрлонскаяПо последним данным из северо-западной части района близ Купянска, на правом берегу реки Оскол формируется новая ловушка для украинских войск.
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