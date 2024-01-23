Психолог Деулин: почерк может указывать на личностные черты человека

Графологию принято считать псевдонаучным учением. Однако, как рассказал "Газете.Ru" декан факультета "Экстремальная психология" Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин, этот метод отвергать нельзя, так как закономерности между личностными чертами человека и его почерком существуют.
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