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Газета.ру

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Психолог Деулин: почерк может указывать на личностные черты человека

Психолог Деулин: почерк может указывать на личностные черты человека

Графологию принято считать псевдонаучным учением. Однако, как рассказал "Газете.Ru" декан факультета "Экстремальная психология" Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин, этот метод отвергать нельзя, так как закономерности между личностными чертами человека и его почерком существуют.

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