Жена лидера ОПГ "Хади Такташ" требует перевода мужа в колонию ближе к дому

Жена лидера ОПГ "Хади Такташ" Радика Галиакберова по кличке Раджа, которого приговорили в 2002 году к пожизненному сроку, добивается его перевода из "Полярной совы" в Ямало-Ненецком АО в колонию поближе к дому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии