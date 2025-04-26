Жена лидера ОПГ "Хади Такташ" требует перевода мужа в колонию ближе к дому

Жена лидера ОПГ "Хади Такташ" Радика Галиакберова по кличке Раджа, которого приговорили в 2002 году к пожизненному сроку, добивается его перевода из "Полярной совы" в Ямало-Ненецком АО в колонию поближе к дому.