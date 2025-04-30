«Солнцепек» сжег опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» ударом реактивных термобарических снарядов по опорному пункту ВСУ поддержали наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении.
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