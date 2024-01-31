Собянин рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в Новой Москве

В ТиНАО построено уже 26 медучреждений, соответствующих новому московскому стандарту На территории Новой Москвы продолжается работа по созданию сети современных учреждений здравоохранения, в которых горожане смогут получать качественную медпомощь.
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