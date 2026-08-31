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Молния! Атака на Урал: БПЛА врезался в жилую многоэтажку - подробности

Молния! Атака на Урал: БПЛА врезался в жилую многоэтажку - подробности

На данный момент известно о двух эпизодах, связанных с попаданием дронов в жилые дома: в микрорайоне Уктус (по адресу ул.

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