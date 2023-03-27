РИА Новости: США ищут возможность поссорить Россию и Китай

В США растет паника, вызванная визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. На Западе переживают, что альянс Москвы и Пекина нацелен на создание собственной сферы влияния и на разрушение американской гегемонии, считает обозреватель РИА Новости.
В США растет паника, вызванная визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. На Западе переживают, что альянс Москвы и Пекина нацелен на создание собственной сферы влияния и на разрушение американской гегемонии, считает обозреватель РИА Новости.
Свежие комментарии