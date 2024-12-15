Оуэн о сокращениях в «МЮ»: «Все вырвано на корню, люди вложили все в работу и потеряли ее. Клуб нуждался во встряске, но я не скажу, что вернулся на базу «Ливерпуля» и никого там не знаю»

«Когда я был в «Манчестер Юнайтед», все люди, отвечающие за экипировку, работницы столовой, охрана, администратор, физиотерапевты, врачи, это была закулисная команда, которую вы очень хорошо знали, – если вы вернетесь сейчас, то увидите, что все это буквально вырвано [на корню].