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08.10.24==Отпуск 2024: Пришло время считать потраченные деньги, лечить нервы и слушать сказки про «расцвет внутреннего туризма»

Отдых в России дорожает быстрей, чем отели Турции Итоги туристического сезона 2024 года в России обещают быть крайне печальными, так как по причине безудержного роста цен значительная часть отдыхающих вынуждена была остаться дома.

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Владимир Алтайцев
Жадность  доводит до  беды.Не  жаль тварей  курортных, что владеют отелями.
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