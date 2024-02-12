Авиарейс из Челябинск в Сургут задержали на девять часов

С девятичасовым опозданием вылетел самолет из Челябинска в Сургут. Как передает корреспондент РИА «Новый День», По расписанию воздушное судно должно было покинуть челябинский аэропорт еще в 16:40 воскресенья, 11 февраля.
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