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Авиарейс из Челябинск в Сургут задержали на девять часов

Авиарейс из Челябинск в Сургут задержали на девять часов

С девятичасовым опозданием вылетел самолет из Челябинска в Сургут. Как передает корреспондент РИА «Новый День», По расписанию воздушное судно должно было покинуть челябинский аэропорт еще в 16:40 воскресенья, 11 февраля.

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