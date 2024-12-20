Новый трофей шинника.

Очередное пополнение внушительной коллекции наград электромеханика УИТ Виктора Литвинко - лидера волейбольной сборной ´Белшины´ и участника топ-турниров республиканского и международного уровней - произошло в конце минувшей осени.
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