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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк об иске в CAS: «Бьемся за правое дело. Россию игнорируют, уже пятый год не играем. Мы одна из главных хоккейных фигур, не опускаем руки и будем биться до конца»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался по поводу  апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ИИХФ о недопуске сборных на международные турниры.

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