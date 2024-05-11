В Калужской области смертность в два раза превышает рождаемость

В январе-феврале 2024 года естественная убыль населения нашего региона составила 1222 человека, а смертность превышает рождаемость в два разаВ январе-феврале 2024 года естественная убыль населения нашего региона составила 1222 человека, а смертность превышает рождаемость в два раза.