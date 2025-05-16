Владимир Мединский: Русские всегда приходят за своим

Первое интервью после переговоров с Украиной.Владимир Мединский: Поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чём мы договорились в Гомеле ещё в конце февраля.
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