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Ивановские новости

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Заключен контракт на ремонт дороги Родники - Острецово - Межи на 751,4 млн

Заключен контракт на ремонт дороги Родники - Острецово - Межи на 751,4 млн

Ремонт дороги Родники - Острецово - Межи в Ивановской области обойдётся в 751 млн рублей, работы продлятся до конца 2028 года.

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