Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Движение «Мосволонтер» за 10 лет объединило более 1,22 млн активистов Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что специальному ресурсному центру «Мосволонтер», который поддерживает и развивает волонтерское движение, исполнилось 10 лет.