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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Движение «Мосволонтер» за 10 лет объединило более 1,22 млн активистов   Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что специальному ресурсному центру «Мосволонтер», который поддерживает и развивает волонтерское движение, исполнилось 10 лет.

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