Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Движение «Мосволонтер» за 10 лет объединило более 1,22 млн активистов Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что специальному ресурсному центру «Мосволонтер», который поддерживает и развивает волонтерское движение, исполнилось 10 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии