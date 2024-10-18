Мария Захарова высказалась об упрощении визового режима между Россией и Китаем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила «Российской газете» на вопрос, стоит ли ожидать дальнейшего упрощения визового режима между Россией и Китаем или его полной отмены, особенно в сфере туризма.
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