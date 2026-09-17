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Царьград

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Военная администрация зафиксировала ухудшение воздуха в Броварах

Военная администрация зафиксировала ухудшение воздуха в Броварах

К утру 17 сентября в Броварах Киевской области зарегистрировано временное ухудшение качества воздуха из-за мелкодисперсной пыли, как сообщила региональная военная администрация.

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