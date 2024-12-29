Неприятный сюрприз под елочку для пользователей популярных мессенджеров: из Росси могут уйти Telegram, Viber и WhatsApp Ольга БезродняяЗапрещенные сервисы в России пополняются новыми и к ним готовы присоединиться Telegram, Viber и WhatsApp.
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