Неприятный сюрприз под елочку для пользователей популярных мессенджеров: из Росси могут уйти Telegram, Viber и WhatsApp Ольга БезродняяЗапрещенные сервисы в России пополняются новыми и к ним готовы присоединиться Telegram, Viber и WhatsApp.