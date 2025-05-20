Списки подвидов: дополнения и уточнения

За последний год количество вновь описанных специалистами видов горных копытных не увеличилось, что вполне понятно, однако использование учёными современных методов исследований позволяет вносить определённые поправки в существующую систематику, и даёт возможность клубам горных охотников уточнять и дополнять списки регистрируемых подвидов.