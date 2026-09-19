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До +23 и местами дожди. Какая погода ждет Алтайский край 20 сентября

До +23 и местами дожди. Какая погода ждет Алтайский край 20 сентября

Осадки ожидаются преимущественно на востоке области Синоптики поделились прогнозом погоды на воскресенье, 20 сентября, в Алтайском крае и его столице.

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