Представлен трехколесный грузовичок Fiat Tris[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На улице папы Фиата праздник — показана уже третья новинка на этой неделе! И она стала самой необычной и неожиданной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии