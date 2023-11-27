В Киеве назвали неожиданного противника Зеленского

Нестабильные отношения между Польшей и Украиной, а также кризис на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному столкновению, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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