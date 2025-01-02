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Политический вестник

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Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему

Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему

Для России совершенно неважно, кто что будет говорить. Очевидно одно: сейчас мы готовы к любому развитию событий, и в случае попытки повторения Курска остатки лучших частей ВСУ будут решительно уничтожены — и для киевского режима это станет стремительным началом конца.

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