Для России совершенно неважно, кто что будет говорить. Очевидно одно: сейчас мы готовы к любому развитию событий, и в случае попытки повторения Курска остатки лучших частей ВСУ будут решительно уничтожены — и для киевского режима это станет стремительным началом конца.